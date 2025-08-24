Ultime News

24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
24 Ago 2025 Morte detenuto, Radicali chiedono
commissione di inchiesta e autopsia
24 Ago 2025 Giovani in Centro: a dicembre
partono i lavori sulle piazze
Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”

di Laura Sivalli

Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Laura Sivalli. Qui trovate tutti i racconti.

 

 

“Ad ogni giorno basta la sua pena”. Me lo diceva la nonna. E ci pensavo, anche quella sera, rientrando a casa, evitando l’inquilino del piano E. Non volevo sposarlo. Aveva capito? Non erano problemi miei se mi vedeva sola. O forse sì? Non però in quel momento in cui la pipì non riuscivo più a tenerla e il cane aveva sete. E non era il caso che entrambi i bisogni avessero soddisfazione uno dall’altro, sul pianerottolo. Avevo appena varcato la porta e abbandonato la borsa sulla sedia, quando il cellulare iniziò a squillare. Ciufolo si era servito da solo la ciotola e la Micia aveva gradito il ritorno di entrambi con un “miao”. La mia testa doveva rimanere concentrata. Rischio: farsela addosso. Fortuna che suonava anche il cellulare! Così il pensiero scorreva altrove.

Continua qui…

