Ultime News

24 Ago 2025 Gaza "nostra ostinazione": nuova
iniziativa della Tavola della pace
24 Ago 2025 La Cremo mostra i muscoli
I tifosi al Meazza: "Meravigliosa!"
24 Ago 2025 40enne muore in carcere a Cremona
dopo aver inalato del gas
24 Ago 2025 Cremonese, i primi 3 punti:
una notte magica a San Siro
24 Ago 2025 Cremo, Bonazzoli: “E’ stato bello,
ora avanti con umiltà”
Sport

La Cremo mostra i muscoli
I tifosi al Meazza: "Meravigliosa!"

Tifosi scatenati all'uscita da San Siro

Una notte di delirio ed emozione a San Siro per gli oltre 4.000 cremonesi assiepati nel settore ospiti del Meazza per assistere al trionfo degli uomini di Nicola contro il Milan.

Una serata di quelle che non scordi, che non ci dormi per l’adrenalina e che, probabilmente, porterai dentro per sempre.

La Cremonese manda al settimo cielo i suoi sostenitori, che nel post partita non hanno nascosto l’entusiasmo per questa fantastica, quanto inaspettata, vittoria contro i rossoneri di Massimiliano Allegri.

“Mi aspettavo un pareggio – dice un giovane tifoso – e invece è arrivato quel qualcosa in più”, mentre c’è chi goliardicamente intona il coro “Salutate la capolista”.

Ovviamente l’acrobazia di Bonazzoli e la prestazione super di Baschirotto hanno rubato la scena: “Meravigliosa – dicono alcuni tifosi – grande gara di entrambi”.

Goleador da copertina il primo, muro invalicabile: dal Corriere a La Gazzetta dello Sport, passando per le altre testate nazionali, tutti i quotidiani del day after celebrano l’impresa della Cremonese a San Siro.

Un sogno ad occhi aperti, per chi è riuscito a prendere sonno dopo un’impresa attesa cent’anni: era dal 1925 che i grigiorossi non vincevano a Milano col Diavolo.

Riccardo Lionetto

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...