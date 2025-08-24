La Cremo mostra i muscoli
I tifosi al Meazza: "Meravigliosa!"
Una notte di delirio ed emozione a San Siro per gli oltre 4.000 cremonesi assiepati nel settore ospiti del Meazza per assistere al trionfo degli uomini di Nicola contro il Milan.
Una serata di quelle che non scordi, che non ci dormi per l’adrenalina e che, probabilmente, porterai dentro per sempre.
La Cremonese manda al settimo cielo i suoi sostenitori, che nel post partita non hanno nascosto l’entusiasmo per questa fantastica, quanto inaspettata, vittoria contro i rossoneri di Massimiliano Allegri.
“Mi aspettavo un pareggio – dice un giovane tifoso – e invece è arrivato quel qualcosa in più”, mentre c’è chi goliardicamente intona il coro “Salutate la capolista”.
Ovviamente l’acrobazia di Bonazzoli e la prestazione super di Baschirotto hanno rubato la scena: “Meravigliosa – dicono alcuni tifosi – grande gara di entrambi”.
Goleador da copertina il primo, muro invalicabile: dal Corriere a La Gazzetta dello Sport, passando per le altre testate nazionali, tutti i quotidiani del day after celebrano l’impresa della Cremonese a San Siro.
Un sogno ad occhi aperti, per chi è riuscito a prendere sonno dopo un’impresa attesa cent’anni: era dal 1925 che i grigiorossi non vincevano a Milano col Diavolo.
Riccardo Lionetto