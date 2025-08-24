Uno degli ex del match con il Milan, Filippo Terraciano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Cremonese per 2-1 a San Siro.

Esordio speciale per te, torni a San Siro da ex e strappi una grande vittoria

“Sono orgoglioso della mia squadra, della prestazione dei miei compagni. Certo non mi aspettavo una gara del genere, ora c’è entusiasmo ma dobbiamo rimanere concentrati”.

Sulla posizione in campo e il rapporto con i compagni.

“Mi trovo bene sia a tre che a quattro, non mi cambia molto, sono contento di essere in campo e aiutare gli altri. Da alcuni posso imparare molto e voglio migliorarmi”.

Come ti trovi a Cremona, che ambiente hai trovato?

“Ambiente giusto, serio e umile. Questa sera poi abbiamo sentito la vicinanza del nostro pubblico, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e impegno”.

Ti aspettavi un Milan così questa sera?

“La prima partita è sempre complicata, non la prenderei come un segnale di quella che sarà la nostra stagione o del Milan”.

Cosa avete detto a Bonazzoli dopo quel gol in rovesciata?

“Siamo contenti della perla che ha tirato fuori oggi, lui ha questi colpi nell’arsenale, vediamo quanto rimarrà nella memoria questa rovesciata. Abbiamo fatto una grande prestazione da squadra”.

Da fuori sembrate già un gruppo rodato, pronto a soffrire insieme

“La cosa che mi ha soddisfatto di più. Questo spirito, questo atteggiamento ci rende migliori,’sicuramente la cosa più bella dopo i tre punti”.

Lorenzo Scaratti

