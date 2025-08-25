È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 49 anni fermato la sera del 24 agosto a Castelleone dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema.

Intorno alle 20, durante un normale servizio di controllo lungo la SP 415, i militari hanno notato un’auto con tre persone a bordo che effettuava manovre pericolose. Insospettiti dalla condotta del conducente, i carabinieri hanno raggiunto e fermato il veicolo.

Una volta identificati gli occupanti, il conducente è stato sottoposto ad alcol test, che ha rilevato un tasso alcolemico di 2,00 g/l, ben quattro volte oltre il limite consentito.

Per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. I militari hanno inoltre provveduto al ritiro immediato della patente e al sequestro del veicolo.

