Cinema Filo, la riapertura
fra retrospettive e rassegne
Le poltroncine rosse del cinema Filo di Cremona sono pronte ad accogliere il pubblico dopo la pausa estiva: venerdì 29 agosto riprendono le proiezioni con L’ultimo Turno di Petra Volpe, film svizzero candidato agli Oscar 2026 in cartellone per il fine settimana.
Poi, nei primi tre giovedì di settembre, la sala d’essai esplorerà la filmografia di un colosso del cinema asiatico: l’indimenticato Somai Shinji, registra giapponese apprezzato in patria ma meno noto in Occidente, che ha come cifra stilistica l’uso dei piani sequenza definiti “una sorta di frattura tra la realtà e le emozioni interiori dei personaggi”.
Confermata inoltre per la stagione 2025/2026 la proficua collaborazione con la Cineteca di Bologna, che restaura i capolavori della settima arte e li rende nuovamente disponibili per la fruizione. Si incomincia a fine settembre con una mini retrospettiva su Werner Herzog.
Non mancheranno iniziative speciali, fra cui spicca la collaudata formula di The Rocky Horror Picture Show nella versione con spettacolo animato allestita insieme ad Associazione Antani e TeatroDanza di Paola Posa.
Il servizio di Federica Priori