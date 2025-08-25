Ultime News

25 Ago 2025 Appalto Saap, opposizione: "Danno
erariale a carico del Comune"
25 Ago 2025 "Genesi e Progenitori": da Cremona
il Risorgimento raccontato ai giovani
25 Ago 2025 Summer Festival, Cooper-Jurinić Duo
al lavoro per il 29 agosto
25 Ago 2025 Raddoppio ferroviario Pizzighettone,
Piloni: "Giunta assente"
25 Ago 2025 Morte detenuto, Pd: "Necessario
risolvere criticità più urgenti"
Cultura

Il servizio di Simone Bacchetta

Un libro sul Risorgimento, per i giovani di oggi, che a suo avviso hanno scarsa conoscenza della storia, affinché sappiano conoscere il passato, capire il presente e pensare ad un futuro migliore.

L’autore di Genesi e Progenitori del Risorgimento italiano (sottotitolo: Perché l’Italia deve dirsi europea) è Anselmo Gusperti, cremonese con un passato in politica a livello locale nella fila dei Repubblicani.

Chi scrive questo libro, ed è lo stesso autore a dirlo, “non è uno storico né per professione né per studi, titoli o riconoscimenti, bensì un semplice geometra di campagna appassionato – questo sì – di storia, ed in particolare del nostro Risorgimento”.

Non è un libro di storia, Genesi e Progenitori, bensì un promemoria, una sorta di bigino per ripassare la storia del nostro paese: un libro arricchito da racconti delle vite di personaggi famosi, avvenimenti, aneddoti, considerazioni, riflessioni e un elenco di canzoni patriottiche.

SB

