Un libro sul Risorgimento, per i giovani di oggi, che a suo avviso hanno scarsa conoscenza della storia, affinché sappiano conoscere il passato, capire il presente e pensare ad un futuro migliore.

L’autore di Genesi e Progenitori del Risorgimento italiano (sottotitolo: Perché l’Italia deve dirsi europea) è Anselmo Gusperti, cremonese con un passato in politica a livello locale nella fila dei Repubblicani.

Chi scrive questo libro, ed è lo stesso autore a dirlo, “non è uno storico né per professione né per studi, titoli o riconoscimenti, bensì un semplice geometra di campagna appassionato – questo sì – di storia, ed in particolare del nostro Risorgimento”.

Non è un libro di storia, Genesi e Progenitori, bensì un promemoria, una sorta di bigino per ripassare la storia del nostro paese: un libro arricchito da racconti delle vite di personaggi famosi, avvenimenti, aneddoti, considerazioni, riflessioni e un elenco di canzoni patriottiche.

SB

© Riproduzione riservata