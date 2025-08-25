Notte movimentata quella tra il 21 e il 22 agosto in Via Altobello Melone a Cremona, dove una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha denunciato un automobilista di 29 anni che procedeva con andatura incerta a bordo di una Ford Focus nera.

I militari, dopo aver notato il veicolo sbandare, procedendo a zig zag, hanno fermato e sottoposto ad accertamento con etilometro l’uomo alla guida: il 29enne è risultato positivo all’alcol test, con valori cinque volte oltre il limite consentito (oltre 2,50 g/l).

L’uomo è stato così denunciato per guida in stato di ebrezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto nella fascia oraria notturna. Per lui è scattato quindi l’immediato ritiro della patente e la vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

