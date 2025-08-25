Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di MAP. Qui trovate tutti i racconti.

Guardava la tazza vuota da mezz’ora, come se lì dentro ci fosse qualcosa che le mancava. Il telefono iniziò a squillare con l’urgenza di chi vuole condividere una tragedia. Marta sollevò lo sguardo dalla tazza e sbuffò. Sapeva benissimo che si trattava della telefonata quotidiana della madre, alla quale si sottraeva nelle ultime settimane. Si accese una sigaretta con movimenti lenti quasi a compensare la velocità dei pensieri. Il telefono riprese a squillare nella sua apparente indifferenza. Aprì la dispensa in cerca di un conforto e trovò quel barattolo di cioccolata che aveva nascosto come si fa con le debolezze. Ci affondò le dita come faceva da bambina, azione seguita dalla litania stonata di parole materne non esagerare con i dolci non correre non sudare non entrare nell’ascensore con gli sconosciuti. Quella storia dello sconosciuto era stata una eco costante nella sua vita. Crescere così può essere disturbante, ma in fondo guardava con tenerezza sua madre, una donna che aveva subito l’infamia di essere abbandonata sull’altare con il ventre gonfio di vita.

