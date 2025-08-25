Da oggi pomeriggio una squadra di cinque unità del Comando dei vigili del fuoco di Cremona, abbinata ad un’altra squadra del Comando di Pavia, sta intervenendo in alcuni comuni della provincia di Ravenna, in particolare a Cervia, a causa dei numerosi interventi di soccorso tecnico urgente per alberi caduti su autovetture e vari edifici pubblici e privati, a fronte dei danni provocati dalla forte ondata di maltempo.

Il nubifragio che si è abbattuto sulla Romagna, con grandine, pioggia e raffiche di vento fino a 120 km orari, ha infatti registrato numerosissimi danni e allagamenti, soprattutto il tratto compreso tra il Ravennate e il Riminese.

© Riproduzione riservata