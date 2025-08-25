“Abbiamo chiesto al commissario straordinario di minimizzare l’impatto su Pizzighettone”. Questa, in sintesi, la risposta che la giunta regionale, per voce dell’assessore Terzi, ha dato all’interrogazione che il consigliere regionale Matteo Piloni (Pd) ha presentato lo scorso luglio, chiedendo un aggiornamento sullo stato progettuale del raddoppio ferroviario tra Cavatigozzi e Codogno, soprattutto in relazione al tracciato che interessa Pizzighettone.

“Ciò che sconcerta – commenta Piloni – è la totale assenza della giunta regionale su una infrastruttura così importante. Di fatto la Regione è rimasta ‘alla finestra’ a guardare. Siamo consapevoli del fatto che le soluzioni tecniche sono materia complessa e che trovare una soluzione ottimale per tutti è altrettanto difficile, ma scegliere di non accompagnare e partecipare attivamente e ‘politicamente’ al percorso per aiutare a trovare le soluzioni meno impattanti per Pizzighettone è inaccettabile”.

“Eppure – conclude – al governo della Regione c’è la destra, con protagonista la Lega. La stessa Lega che esprime il ministro delle Infrastrutture e che amministra i due Comuni coinvolti, Pizzighettone e Maleo. Una convergenza politica che poteva aiutare, ma che, invece, è parte del problema”.

© Riproduzione riservata