Alle 21:00 su CR1 torna “Il Grigio e il Rosso”: il talk dedicato alla Cremonese e alla Serie A riapre i battenti con una puntata ricchissima di contenuti. Focus principale sull’impresa grigiorossa a San Siro, con la vittoria della Cremonese sul Milan che ha acceso l’entusiasmo della piazza.

Riflettori puntati sul gesto tecnico spettacolare di Bonazzoli, autore di una rovesciata da antologia che ha stregato anche il pubblico rossonero, e su Federico Baschirotto, altro protagonista del match, attorno al quale ruota una sorpresa che sarà svelata in diretta.

Nel corso della puntata, aggiornamenti in tempo reale su Inter–Torino, match che chiude la giornata del campionato di Serie A, e uno sguardo proiettato verso il prossimo impegno della Cremonese: la prima gara casalinga allo Zini contro il Sassuolo, in programma venerdì alle 18:30.

Ospiti di Eleonora Busi in questa prima puntata della stagione: i giornalisti Gianni Balzarini, Mauro Taino, l’inviato di CR1 sui campi della serie A Simone Guarnaccia, e l’ex grigiorosso Mattia Marchesetti.

