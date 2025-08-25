Il Cremona Summer Festival 2025 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: venerdì 29 agosto, alle ore 20.30, sul prestigioso palco dell’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, si esibirà il Cooper–Jurinić Duo, formato dal violinista statunitense Thomas Lee Cooper e dal pianista croato Aljoša Jurinić. L’evento è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Il programma della serata condurrà il pubblico in un viaggio musicale di altissimo livello, con pagine tra le più amate e virtuosistiche del repertorio: L. V. Beethoven, con Sonata n. 7 in do minore, op. 30 n. 2; E. Chausson con Poème, op. 25; O. Messiaen con Thème et Variations; G. Tartini con Sonata in sol minore “Il trillo del diavolo”.

Aljoša Jurinić, pianista pluripremiato e acclamato dalla critica come “visionario” e dotato di “un raro connubio di fascino e maestria”, vanta un palmarès di successi nei più prestigiosi concorsi internazionali (Queen Elisabeth, Leeds, Chopin di Varsavia) e un’attività concertistica che lo ha portato in oltre 40 Paesi, dalle sale di New York a Vienna, Parigi, Tokyo e Milano.

Thomas Lee Cooper, violinista dalla cifra interpretativa intensa e luminosa, è apprezzato per la sua versatilità e il suo impegno nella musica da camera e sinfonica. Vincitore del Cremona Academy International Competition 2019, è attivo come solista e direttore artistico di progetti innovativi, con esibizioni in luoghi simbolo della musica, tra cui Carnegie Hall e lo stesso Auditorium Arvedi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di dialogo tra culture che caratterizza il Cremona Summer Festival e rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di avvicinarsi all’eleganza formale, alla musica raffinata e alla poesia visiva di una delle tradizioni sceniche più antiche e influenti del mondo.

Il Cremona Summer Festival 2025 è promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass”, con il supporto dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

