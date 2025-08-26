Riunioni in corso nella sede di via Sant’Antonio del Fuoco a Cremona per il nuovo Consiglio di Amministrazione di Azienda Sociale Cremonese: il 18 luglio l’Assemblea dei Soci ha nominato i nuovi membri del CDA che resteranno in carica per i prossimi cinque anni –Giancarlo Bosio, Giuseppe Demaria, Nicoletta Domaneschi e Francesca Gazzina– i quali si sono riuniti per programmare le attività di welfare territoriale insieme al Direttore uscente Graziano Pirotta e guidati dalla Presidente neoeletta Paola Mosa, già Direttore Socio Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria di Cremona.

Azienda Sociale Cremonese è un’azienda speciale consortile costituita nel 2009 da 47 Comuni (oggi 48) della Provincia di Cremona per sostenere la gestione dei servizi sociali e sociosanitari in ambito locale. La prima riunione del nuovo indirizzo è stata dedicata alla redazione del bilancio preventivo, che verrà portato all’Assemblea dei Sindaci entro l’autunno.

Altro punto in agenda è l’indizione di un bando per individuare il nuovo Direttore, essendo il mandato dell’attuale in scadenza a ottobre. Intanto il CDA è già operativo con tavoli tecnici relativi alle principali discipline d’intervento, che coinvolgono anzitutto i Comuni rappresentati ma anche le realtà del Terzo Settore.

Il servizio di Federica Priori

