In occasione dei 500 anni dalla morte di Boccaccio Boccaccino, CrArT Aps e Aksak Project propongono Bocacinus facit, un pittore di frontiera(e): una serata tra narrazione e musica.

Boccaccino nato a Ferrara non perde mai il suo legame con Cremona, città d’origine della famiglia, luogo nel quale esprimerà il meglio della sua arte figlia di un lungo viaggio tra realtà diverse come Venezia, Ferrara, Milano e Roma. Il racconto della vita del pittore, a tratti turbolenta e complicata, sarà accompagnata da musiche originali composte per l’evento.

L’evento “Bocacinus facit, un pittore di frontiera(e)” è una produzione originale Aksak Project e CrArT APS, realizzata con il patrocinio di Diocesi di Cremona ed il contributo di C2 Corporate, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus e Fondazione Banca Popolare di Cremona.

L’evento si terrà giovedì 11 settembre alle ore 21 presso la Cattedrale di Cremona. La partecipazione è libera, sino ad esaurimento posti, e gratuita. A fine serata saranno raccolte offerte per le attività della Cattedrale.

