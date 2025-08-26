La Cremonese ha svelato la maglia Third che accompagnerà i grigiorossi nella Serie A 2025/26, realizzata per il settimo anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Il video di lancio è stato prodotto dall’agenzia SocialIdea.

Il viaggio alla scoperta dei kit gara per la stagione 2025/26 prosegue tra le mura del Museo del Violino, già protagonista delle presentazioni delle divise Home e Away. Nel caso del Third Kit a fare da palcoscenico sono gli spazi dell’Auditorium Giovanni Arvedi, caratterizzato da forme sinuose studiate appositamente per permettere alle melodie degli artisti internazionali che ogni anno ne animano la rassegna musicale di risuonare con la massima efficienza. Come nel caso delle divise già presentate, anche questa celebra Cremona come capitale del violino e della musica a livello internazionale.

La terza maglia punta su un look total black dal forte impatto visivo, impreziosito da una raffinata stampa embossed lucido-opaco dedicata alla sigla del club, USC, ripetuta in pattern per donare profondità e carattere al design dell’intero prodotto. Lo stemma viene raffigurato per la prima volta in versione monocolore grigio e trova continuità con i tanti dettagli dello stesso colore presenti su maniche, colletto, fondo manica e fessino scostato, creando un elegante effetto tridimensionale ed esaltando il contrasto con il nero dominante. I colori sociali, invece, trovano spazio sia nel colletto che su fondo manica. Infine le mesh laterali, pensate come inserti di ventilazione, garantiscono traspirabilità e comfort durante l’attività sportiva.

Il Kit Gara Third è stato presentato da US Cremonese Store di Via Solferino 36 in occasione dell’inaugurazione ufficiale del negozio per la stagione 2025/26: i tifosi presenti hanno scoperto in diretta la nuova maglia in compagnia di Michele Collocolo e Alessio Zerbin, che successivamente si sono resi disponibili per scattare fotografie e firmare autografi.

Tutti i tifosi grigiorossi possono già acquistare il Kit Third 2025/26 da US Cremonese Store di Via Solferino 36 e sullo shop online grigiorosso, raggiungibile da questo link.

