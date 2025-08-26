Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Annunziata Nancy Esposito. Qui trovate tutti i racconti.

Annie era a casa che stava preparando la cena quando la sua mente la riportò indietro nel tempo, a quando aveva scoperto tutta la verità su Lucas. Era a casa sua, stava sistemando alcune cose prima di andare a dormire. Lui era andato via da dieci minuti quando Annie sentì un suono. Un cellulare, non il suo ma quello di Lucas. Sullo schermo si vedeva solo la lettera H. Annie fu presa dalla curiosità di scoprire qualcosa su Lucas, aveva sempre pensato che nascondesse qualcosa, e dovette ammettere di essere anche un po’ gelosa.

«Pronto?»

Dall’altro lato, la voce di un ragazzo: «Ciao, cercavo Drake».

Annie non sapeva se tranquillizzarsi per aver sentito una voce maschile o farsi prendere ancora di più dai dubbi per via del nome e chiese: «Drake?»

Il ragazzo tossì nervosamente: «Scusa, volevo dire Lucas. Drake è mio figlio che è qui vicino».

