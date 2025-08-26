La certezza è che Faris Moumbagna, 25enne attaccante camerunense del Marsiglia, è atteso a Milano per le visite mediche: in caso di ok, diventerà un giocatore grigiorosso.

Il sogno però non porta oltralpe bensì oltremanica: Jamie Richard Vardy, l’uomo del Leicester City dei miracoli targato Claudio Ranieri, capace di vincere una storica Premier League, una FA Cup e un Community Shield, 38enne svincolato, è nei radar della Cremonese.

Una possibilità, una mission britannica che si è materializzata nelle ultime ore, che accende la fantasia dei tifosi grigiorossi e sta muovendo i primi passi tra sondaggi e attese di risposte.

La Cremonese vorrebbe rivoluzionare quasi completamente l’attacco: almeno due uscite (papabili Okereke e Johnsen) e almeno altri due innesti. Moumbagna quello più vicino, Vardy la miccia accesa di un clamoroso ultimo botto.

Manca molto per definirla una pista calda perché in primis serve l’apprezzamento del giocatore per la città del Torrazzo e in secondo luogo, non meno importante, è necessario trovare il giusto equilibrio tra eventuale domanda e ipotesi di offerta.

Ma ben più di qualcosa si sta muovendo e in questo finale di mercato la Cremo sarà comunque una delle squadre più attive, con un paio di innesti da assestare anche in mediana e almeno un difensore chiesto da Nicola per puntellare il reparto arretrato.

