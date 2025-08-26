Ultime News

26 Ago 2025
“Divisi tra due mondi”
26 Ago 2025
monitoraggio non invasivo
26 Ago 2025
e tenta di aggredire gli agenti
26 Ago 2025
"Basta con questo abominio"
26 Ago 2025
Provvisorio cambio ingresso
Cronaca

Sputa in faccia ad una poliziotta
e tenta di aggredire gli agenti

67enne portata in ospedale e sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio

Una donna di 67 anni affetta da problemi mentali è stata bloccata dai poliziotti della Questura dopo un tentativo di aggressione avvenuto verso le 13 in via Antiche Fornaci. Gli agenti della Volante si trovavano in zona per una serie di controlli, quando si sono imbattuti nella 67enne che senza alcun motivo prima ha sputato in faccia ad una poliziotta e poi ha cercato di aggredire i colleghi con un mazzo di chiavi.

La donna, che soffrirebbe di un vizio totale di mente, è stata prontamente fermata. Gli uomini della Questura, viste le sue condizioni, hanno allertato l’ambulanza che ha trasportato la 67enne in ospedale per sottoporla a trattamento sanitario obbligatorio e ad una serie di accertamenti.

