Cronaca

Castelverde, rifiuta di sottoporsi
ad alcol test: denunciato 39enne

Nella notte del 26 agosto, i carabinieri di Castelverde hanno denunciato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, per essersi rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro.

Il controllo è avvenuto intorno alle 00:30 nella frazione di Costa Sant’Abramo, dove l’uomo è stato fermato alla guida di un’auto. Fin da subito ha mostrato evidenti segni di alterazione psicofisica compatibili con lo stato di ebbrezza, ma ha opposto un netto rifiuto alla richiesta dei militari di sottoporsi all’alcoltest.

A seguito dell’accertamento, i carabinieri hanno proceduto al ritiro immediato della patente e alla denuncia all’autorità Giudiziaria. L’auto, intestata a un’altra persona, è stata restituita al legittimo proprietario.

