Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
Cronaca

Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol

Uno dei giocatori simbolo degli ultimi anni, Charles Pickel, lascia la Cremonese e passa all’Espanyol. L’ufficialità arriva direttamente da una nota del club grigiorosso: “US Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società RCD Espanyol de Barcelona le prestazioni sportive del calciatore Charles Monginda Pickel“.

Approdato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2022, Pickel si è fatto spazio nel centrocampo grigiorosso fino a superare, lo scorso 4 maggio, il traguardo delle 100 presenze in maglia Cremo. Nell’annata appena conclusa ha giocato 33 partite tra regular season e playoff, prendendo parte alla splendida stagione che ha visto la Cremonese tornare in Serie A.

“Il club ringrazia Charles e gli augura le migliori soddisfazioni personali” conclude la nota.

