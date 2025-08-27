Anche Cremona segue il trend lombardo in materia di mutui: secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nei primi sei mesi del 2025 l’importo medio richiesto nella provincia è salito a 123mila Euro, segnale di una ritrovata vivacità del mercato immobiliare locale.

L’andamento rispecchia quanto osservato a livello regionale: in Lombardia, l’importo medio dei finanziamenti per l’acquisto casa ha raggiunto 148mila Euro, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo gli esperti di Facile.it, il rialzo è favorito da buone condizioni bancarie, costo del denaro più accessibile e una crescente fiducia da parte dei consumatori: segnali che indicano un ritorno degli italiani alla richiesta di mutui per comprare casa.

Altro dato positivo è quello legato all’età media di chi ha presentato domanda di finanziamento in Lombardia: sebbene lontani dai valori rilevati nel 2022, si segna un primo leggero calo, testimone della crescita della quota di giovani che si presentano in banca. Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato quasi un terzo delle richieste totali presentate in Lombardia (31%).

A livello provinciale, Milano è la provincia lombarda dove è stato rilevato l’importo medio più alto (168mila Euro), seguita da Como e Monza Brianza (144mila Euro ciascuna). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Varese (137mila Euro), Brescia (136mila Euro), Lecco (135mila Euro) e Bergamo (131mila Euro). Seguono ancora Lodi (127mila Euro), Sondrio (125mila Euro), Mantova (124mila Euro) e Cremona (123mila Euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Pavia (119mila Euro).

Dal lato dell’offerta, nel corso del 2025 si assiste ad un riallineamento delle proposte sul mercato: nonostante gli italiani si orientino prevalentemente verso tassi fissi, leggermente aumentati, oggi i variabili sono scesi diventando l’offerta attualmente più conveniente sul mercato. Gli esperti raccomandano però di non fermarsi al tipo di tasso, ma di valutare anche le caratteristiche del mutuario, con il supporto di un consulente specializzato.

