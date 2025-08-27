Dal primo settembre aprono ufficialmente le iscrizioni ai corsi di formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) in Lombardia, per le province di Cremona, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Mantova, Lodi, Lecco, Como, Brescia e Bergamo.

Le lezioni sono gratuite e si terranno a partire dal 20 ottobre. Sono previsti due test intermedi e un esame finale in presenza. Le domande d’iscrizione potranno essere presentate fino al 10 ottobre. Per partecipare, è richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa con quota libera a scelta.

“Le guardie zoofile volontarie Oipa rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria” – spiega Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile Oipa -. Le loro mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale”.

Quella della guardia eco-zoofila è una figura prevista dall’ordinamento riguardante la vigilanza zoofila e da altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione. La nomina a guardia particolare giurata Oipa è conferita dal Prefetto con decreto.

Il corso di formazione organizzato dall’Oipa è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti.

Per maggiori informazioni su come partecipare al corso scrivere un’email a direzionecorsilombardia@oipa.org indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail.

© Riproduzione riservata