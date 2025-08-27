Un successo anche quest’anno per la “Sagra del Gnoch”, organizzata dalla Pro Loco di Grumello Cremonese. L’appuntamento di sabato 23 agosto ha richiamato, fin dalle ore 19, un folto pubblico, per trascorrere la serata nell’area verde di Cascina Castello tra buon cibo e convivialità.

Oltre agli gnocchi e agli altri piatti di carne, sono state molto apprezzate le friselli pugliesi. Tutte le specialità sono state preparate dagli “chef” e servite dai “camerieri” volontari della Pro Loco.

Prima dell’inizio della musica e dei balli, la presidente Loredana Costa, insieme ai consiglieri e ai volontari, ha voluto ricordare Oreste Gandolfi, esperto falegname scomparso prematuramente la sera di venerdì 22 agosto dopo una lunga malattia.

La festa patronale avrebbe dovuto concludersi domenica 24 agosto, giorno di San Bartolomeo. Tuttavia, a causa del maltempo, il direttivo della Pro Loco ha deciso di annullare l’aperitivo in programma e di rinviare la tombolata gigante. L’evento è stato ripianificato per domenica 31 agosto, con inizio alle 20.45 e la vendita delle cartelle a partire dalle 20.

