Ultime News

27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
27 Ago 2025 Dorme in un garage: interrogazione
sulla tutela dei senza fissa dimora
27 Ago 2025 "Sagra del Gnoch": folla a
Grumello, ma tombolata rinviata
27 Ago 2025 “Gaza nostra ostinazione”, il 30
agosto marcia per la pace a Bozzolo
27 Ago 2025 Summer Festival, all'Auditorium
il ritorno di Bella Musica Mozarteum
Eventi

"Sagra del Gnoch": folla a
Grumello, ma tombolata rinviata

Un successo anche quest’anno per la “Sagra del Gnoch”, organizzata dalla Pro Loco di Grumello Cremonese. L’appuntamento di sabato 23 agosto ha richiamato, fin dalle ore 19, un folto pubblico, per trascorrere la serata nell’area verde di Cascina Castello tra buon cibo e convivialità.

Oltre agli gnocchi e agli altri piatti di carne, sono state molto apprezzate le friselli pugliesi. Tutte le specialità sono state preparate dagli “chef” e servite dai “camerieri” volontari della Pro Loco.

Prima dell’inizio della musica e dei balli, la presidente Loredana Costa, insieme ai consiglieri e ai volontari, ha voluto ricordare Oreste Gandolfi, esperto falegname scomparso prematuramente la sera di venerdì 22 agosto dopo una lunga malattia.

La festa patronale avrebbe dovuto concludersi domenica 24 agosto, giorno di San Bartolomeo. Tuttavia, a causa del maltempo, il direttivo della Pro Loco ha deciso di annullare l’aperitivo in programma e di rinviare la tombolata gigante. L’evento è stato ripianificato per domenica 31 agosto, con inizio alle 20.45 e la vendita delle cartelle a partire dalle 20.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...