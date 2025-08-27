Un incremento di qualche euro, che ha però generato non poca perplessità tra i pendolari.

Dal primo di settembre entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe di Trenord, che vedono un aumento generalizzato dei prezzi delle tratte lombarde per l’anno 2025/2026 dovuto all’adeguamento con l’inflazione.

Per quanto riguarda la città del Violino e la sua provincia, la crescita si può notare sugli abbonamenti cosiddetti integrati treno e bus, che consentono spostamenti in tutta la Regione: il trimestrale aumenta di 2 euro (da 333 a 335), l’annuale di 7 (da 1100 a 1117). Cresce poi anche il prezzo del mensile provinciale Cremona-Mantova-Pavia (da 87 a 88 euro).

Cifre non particolarmente incisive che, secondo quanto affermato da chi il treno lo usa anche per spostarsi per lavoro, non vedono però un diretto miglioramento del servizio.

“Anche quest’anno ci troviamo ad affrontare un aumento delle tariffe ferroviarie – Matteo Casoni, portavoce del comitato pendolari InOrario – che seppur di minima entità non vanno di pari passo con il servizio, che a nostro parere non viene migliorato. Oltretutto, quest’anno è cambiata la modalità di calcolo degli indicatori di puntualità: si è passati, per esempio, da considerare “ritardo” una dilazione di 5 minuti agli attuali 15 minuti; questo porta a far calare il dato statistico, anche se i ritardi effettivi sono ancora nell’ordine dello scorso anno”.

“Secondo noi – prosegue – si poteva evitare di aggiungere questo ulteriore balzello nei confronti dei viaggiatori, quando la situazione in sostanza non migliora”.

Diverse poi le problematiche che almeno per il momento non trovano soluzione.

“Disagi che riguardano per esempio la manutenzione – aggiunge Casoni – che forse non è sempre ottimale, tutti i giorni ci sono problemi sulle tratte. Solo oggi, ci sono stati due treni soppressi e almeno uno con 40 minuti di ritardo: queste sono cose le viviamo quotidianamente, e in aggiunta ci vediamo aumentare le tariffe”.

