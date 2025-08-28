A partire da mercoledì 27 agosto è aperta la campagna abbonamenti per acquistare o rinnovare gli abbonamenti annuali studenti. Anche quest’anno l’acquisto online o tramite l’app Arriva MyPay garantisce una procedura veloce e consente di avere l’abbonamento sul proprio smartphone, evitando code e in modo completamente ecologico.

Acquistando o rinnovando l’abbonamento tramite i canali digitali si parteciperà automaticamente a un concorso per vincere 2 biglietti d’ingresso a Gardaland Park per la stagione 2026 (regolamento completo consultabile sul sito arriva.it). Inoltre, sempre tramite l’acquisto online si avrà accesso esclusivo alla piattaforma CB Loyalty, con offerte personalizzate, sconti speciali e accesso anticipato ai prodotti dei migliori brand.

Con l’acquisto online è anche possibile rateizzare in 5 rate l’importo complessivo dell’annuale studenti. L’abbonamento annuale è valido 12 mesi dal primo settembre 2025 al 31 agosto 2026 al costo di circa 8 abbonamenti mensili e può essere portato come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Una delle novità importanti di quest’anno è che tutti gli abbonamenti annuali per studenti con agevolazione regionale Io Viaggio in Famiglia si potranno acquistare online (tramite portale o app).

La modalità di acquisto online permette agli abbonati di usufruire di speciali vantaggi durante tutto l’anno. Con gli abbonamenti annuali studenti, infatti, sono previste tariffe agevolate per visitare il Museo delle Storie di Bergamo e i Musei di Brescia. Possedere un titolo di viaggio valido tutto l’anno consente di viaggiare in regola, evitare sanzioni e contribuisce a rendere il trasporto pubblico più sicuro, accessibile e affidabile.

Le tariffe per gli abbonamenti annuali restano anche quest’anno invariate – tranne che per i titoli agevolati regionali Ivop che passano per Cremona da 87 a 88 euro e Ivol, trimestrale e annuale, che passano rispettivamente da 333 a 335 euro e da 1110 e 1117 euro.

Per chi preferisce è possibile anche recarsi presso lo sportello abbonamenti di Arriva Italia in Piazza delle Tranvie, a Cremona, per acquistare e caricare l’abbonamento su una tessera Io Viaggio, che sostituisce le vecchie tessere cartacee. Non è possibile acquistare un abbonamento online per poi caricarlo su una tessera fisica Io Viaggio e viceversa. L’acquisto allo sportello prevede un costo di emissione di 10 euro.

