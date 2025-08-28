Leggi anche: 26 Ago 2025 Vandali scatenati in via Beltrami

Rifiuti rovesciati e schiamazzi

Dopo via Beltrami, bivacchi anche anche il Parco Tognazzi di Cremona. Nei suoi giri quotidiani la presidente del “quartiere 10 il Po” Gianpaola Costanzo ha trovato in prossimità delle giostrine dei bambini tutta una serie di rifiuti sparsi per terra. Il problema, secondo la presidente, è da attribuire a “bivacchi notturni di ragazzi: non è la prima volta che si verifica questo scempio, un’altra zona è quella del Parco Sartori, sono molti i residenti che mi hanno fatto segnalazioni in merito. Purtroppo – ha continuato la presidente, mancano controlli e telecamere di sicurezza”.

© Riproduzione riservata