28 Ago 2025 Giunta Virgilio pronta per le sfide
autunnali: cantieri, Pnrr e campus
28 Ago 2025 Samuele vola in finale
a Mister Italia 2025
28 Ago 2025 Bivacchi notturni: dopo via
Beltrami tocca al Parco Tognazzi
28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
Dopo via Beltrami, bivacchi anche anche il Parco Tognazzi di Cremona. Nei suoi giri quotidiani la presidente del “quartiere 10 il Po” Gianpaola Costanzo ha trovato in prossimità delle giostrine dei bambini tutta una serie di rifiuti sparsi per terra. Il problema, secondo la presidente, è da attribuire a “bivacchi notturni di ragazzi: non è la prima volta che si verifica questo scempio, un’altra zona è quella del Parco Sartori, sono molti i residenti che mi hanno fatto segnalazioni in merito. Purtroppo – ha continuato la presidente, mancano controlli e telecamere di sicurezza”.

 

