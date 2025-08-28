Una splendida orchestra grigiorossa è pronta ad accompagnare la Cremonese nella Serie A 2025/26: la campagna abbonamenti “Insieme è tutta un’altra musica”, pensata come inno all’unione tra squadra e tifosi in vista di una stagione che vedrà la Cremo protagonista nei grandi palcoscenici del massimo campionato, si è conclusa raggiungendo la storica cifra di 8.022 tessere sottoscritte.

Un traguardo eccezionale registrato a partire dalla fase di prelazione, chiusa con oltre il 95% di abbonamenti confermati rispetto alla scorsa stagione, e proseguito attraverso la vendita libera superando tutti i record della storia grigiorossa.

