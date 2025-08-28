I primi passi sembravano portare nel mondo dei sogni. Gli ultimi scatti, invece, approdano ad una dimensione reale: Jamie Vardy e la Cremonese si piacciono, l’intesa si avvicina, le parti stanno dialogando per portare il bomber ex Leicester City all’ombra del Torrazzo il prima possibile.

Anzi, in primis, servirà portarlo in Italia per le visite mediche.

Passaggio non di poco conto viste anche le verifiche in corso su Faris Pemi Moumbagna, attaccante camerunese in uscita dall’Olympique Marsiglia, puntero di stazza che ha alle spalle un grave infortunio al ginocchio e per il quale servono accertamenti prima di sbloccare il passaggio in grigiorosso.

Per il 38enne attaccante di Sheffield, reduce dall’ultima Premier con il Leicester (35 presenze, 9 gol e 4 assist), la proposta grigiorossa si è fatta talmente concreta che anche i media nazionali e internazionali ora puntano i riflettori su Cremona.

L’ultima volta che Jamie Vardy si era visto nel Belpaese, era per un match di Serie A del Como, allo stadio Sinigaglia, tra tifosi che non credevano ai loro occhi per la presenza di così tanti campioni tra le fila di una neopromossa. Chissà che presto, allo Zini, si possa vivere una sorta di déjà vu.

