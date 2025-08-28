Ultime News

28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Cronaca

Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace

(Foto di repertorio)

Il mondo della scuola si mobilita a favore delle popolazioni della striscia di Gaza. Un’iniziativa, di qualche giorno fa, che parte da Brescia, via whatsapp, e che sta coinvolgendo insegnanti, educatori e operatori in ambito scolastico, dall’asilo nido fino al mondo universitario.

“Non possiamo iniziare la scuola coi nostri ragazzi senza pensare a quelli di Gaza”: è il pensiero che anima il gruppo whatsapp che oggi, dopo soli pochissimi giorni, conta oltre mille partecipanti. Tra le insegnanti, rappresentanti di scuole in tutta Italia, anche un gruppo di 15/20 docenti cremonesi, che si sono chieste come porsi al rientro a scuola a settembre rispetto a ciò che sta accadendo in Palestina.

“Tra gli obiettivi principali della mobilitazione, quello di mostrare la nostra indignazione e la nostra frustrazione di fronte a quello che sta accadendo. Ovviamente ci saranno delle azioni in primo luogo tra noi insegnanti e anche all’interno della scuola a partire dai primi collegi docenti. Sicuramente questo gruppo vorrà inserire, all’interno delle scuole e dei programmi scolastici, una maggiore  e concreta attenzione a quello che è l’argomento e il tema della difesa dei diritti umani”, ha dichiarato l’insegnante Luisa Zanacchi.

Tra le iniziative che potrebbero rientrare anche nella programmazione didattica, anche a seconda della tipologia di scuola coinvolta, alcuni momenti di educazione alla pace e alla non violenza, con approfondimento su sionismo e antisemitismo. Si chiede anche il coinvolgimento dei sindacati per uno sciopero unitario del mondo della scuola che coinvolga anche studenti e famiglie.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...