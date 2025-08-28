Arriva settembre, quali sono le sfide autunnali della giunta comunale di Cremona?

“Sono tante, anche se quest’estate non ci siamo fermati, abbiamo avviato numerosi cantieri” ci dice Andrea Virgilio, sindaco di Cremona dal giugno del 2024, “hanno impattato sulla viabilità e li chiuderemo nelle prossime settimane e poi se ne apriranno altri. La sfida autunnale per eccellenza sarà il progetto Giovani in Centro perché partirà il cantiere sulle due piazze, Piazza Lodi e Piazza Giovanni XXIII e poi a seguire nel corso dell’anno successivo partirà il progetto immateriale di condivisione e di progettazione”.

A proposito dei cantieri, tra un anno scadrà il termine ultimo per i progetti legati al PNRR, come siamo messi?

“Continuiamo a monitorarli, l’autunno consentirà di fare il punto della situazione su quelli più prossimi però stiamo rispettando il cronoprogramma”.

A proposito dei progetti di cui si parla da tempo, arriverà la svolta su Saba?

“La questione Saba è una questione che stiamo affrontando partendo da un’esigenza, questa città ha bisogno di parcheggi. Affronteremo la questione nelle prossime settimane per trovare un accordo”.

Cremona città universitaria, come vi preparate all’inaugurazione del nuovo campus del Politecnico?

“Immaginiamo qualcosa di straordinario, che forse qualche anno fa era semplicemente un sogno. L’inaugurazione di questo spazio rappresenta una sfida complessiva che chiama in causa tutti gli attori istituzionali, pubblici e privati per mettere a sistema quello che può essere una vera città universitaria, una città accogliente”.

Potrebbe esserci una svolta sul progetto dell’autostrada Cremona-Mantova?

“Sulla Cremona-Mantova noi ci stiamo spendendo molto, crediamo a questo progetto, sapremo l’esito nell’arco dei primi mesi del 2026”.

Altri progetti usciti un po’ dal radar sono quelli legati a Cremona 20-30

“Posso confermare quello che ho detto un anno fa. Se Cremona 20-30 si poneva come obiettivo quello dello spegnimento del termovalorizzatore, è un progetto che non può andare avanti. Va riaggiornato nelle sue priorità, va aggiornata l’idea di una città che investe sulle rinnovabili e si avvale finalmente di un piano energetico complessivo partecipato”.

Tante le polemiche attorno alla vicenda SAAP, adesso le opposizioni parlano di un danno erariale. Il Comune come risponde?

“Il Comune risponde che le sentenze TAR si vincono e si perdono. Io penso che sia importante rispetto a questo progetto garantire la qualità di un servizio rivolto alle situazioni di fragilità. Adesso stiamo ripartendo con la rete delle cooperative locali e quello che ci sta a cuore è la progettualità insieme a loro”.

E’ stata anche l’estate che purtroppo ha visto la piscina esterna convertibile rimanere chiusa.

“Siamo a una svolta, nelle prossime settimane terminerà il cantiere che darà vita a uno spazio nuovo, riqualificato. La città avrà una nuova palestra pubblica. Sulla convertibile ci saranno novità la prossime estate”.

E’ stata anche l’estate della classifica del Sole 24 Ore che l’ha vista nelle ultime posizioni. Ha superato la delusione?

“Ma francamente con un ballottaggio che mi ha visto vincitore di pochissimo con una scarsa affluenza non è che mi aspettassi qualcosa di diverso. Penso che il mio obiettivo sia quello di lavorare a testa bassa, a prescindere dai sondaggi”.

Nei mesi scorsi qualcuno ha parlato anche di una possibile rimpasto in giunta, cosa ci può dire?

“Parlerei di una ridefinizione del nostro lavoro. Faremo un punto con la giunta e con la maggioranza per capire le priorità e anche le modalità di lavoro”.

Ci sarà anche una nuova modalità nel rapporto con le opposizioni? In questi mesi si sono fatte sentire molto, critiche costruttive o pretestuose?

“Quello che vedo da parte dell’opposizione è una sorta di asimmetria fra una presenza importante e consistente sulla stampa, e una scarsa rilevanza nel contesto istituzionale. Penso che ci debba essere da parte loro una sorta di riallineamento. Non basta urlare sulla stampa, occorre essere anche propositivi dentro le istituzioni”.

Tanti gli impegni che vi attendono nei prossimi mesi, intanto un buon viatico è il fatto che la Cremonese abbia battuto il Milan

“Beh questo è un bellissimo punto di partenza, però scherzi a parte, penso che la Serie A possa essere un volano, un altro volano importante per la nostra città”.

Giovanni Palisto

