28 Ago 2025 Telefoni in classe, da settembre
stop anche durante l'intervallo
27 Ago 2025 Bloom Linum, il 14 settembre
sfilata all'ombra del Torrazzo
27 Ago 2025 Schianto tra camion in A21,
traffico bloccato per ore e code
27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 28 agosto, l’australiano Alexei Popyrin nel secondo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Nella partita d’esordio sul cemento statunitense Sinner, che arrivava dalla finale persa con Alcaraz a Cincinnati a causa del malore che lo ha costretto al ritiro durante il primo set, ha battuto nettamente il ceco Vit Kopriva in tre parziali con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2, mentre Poporyn ha superato il finlandese Emil Ruusuvuori. 

 

La sfida tra Sinner e Popyrin è in programma oggi, giovedì 28 agosto, ed è il secondo match della sessione diurna dell’Arthur Ashe Stadium, con l’inizio che dovrebbe essere fissato intorno alle 19 ora italiana. Popyrin, numero 36 del mondo, ha battuto Sinner nell’unico precedente tra i due, risalente al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2020. 

 

Sinner-Popyrin, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

 

