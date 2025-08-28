Ultime News

28 Ago 2025 Indagine europea su fondi pubblici
Perquisizioni anche a Cremona
28 Ago 2025 Trenord, Piloni: "A giugno
oltre 6500 treni soppressi"
28 Ago 2025 Sospiro: maltratta la compagna
per anni, uomo allontanato da casa
28 Ago 2025 Incidente sul ponte di Po:
centauro ferito, traffico in tilt
28 Ago 2025 Zuffa in via Orti Romani: tre
uomini fermati dai carabinieri
Sospiro: maltratta la compagna
per anni, uomo allontanato da casa

Nel pomeriggio del 27 agosto, i Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo, a cui è stato imposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna, vittima di una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici.

Secondo quanto denunciato ai militari alcuni giorni fa, la situazione sarebbe iniziata nel 2017, anno in cui la donna aveva iniziato una convivenza con l’uomo. Da subito, il compagno avrebbe manifestato comportamenti ossessivi e possessivi, cercando di isolarla dalle amicizie e di controllarne ogni scelta personale: aggressioni fisiche, umiliazioni, offese e minacce quotidiane, oltre a episodi di pedinamento e appostamenti nei luoghi da lei frequentati.

In diverse occasioni, l’uomo l’avrebbe chiusa in casa per impedirle di vedere amici e familiari. Nei momenti di collera, si sarebbe reso protagonista di violenze fisiche, colpendola con schiaffi, calci, strette al collo e lanci di oggetti. Negli ultimi due mesi, le aggressioni avrebbero causato lesioni refertate al pronto soccorso, con prognosi di alcuni giorni.

Temendo casi di violenza ancora più gravi, la donna ha deciso di denunciare la situazione ai Carabinieri, raccontando di aver cambiato le proprie abitudini di vita per paura dell’ex compagno, descritto come una persona dall’indole irascibile e potenzialmente pericolosa.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno confermato i racconti della vittima. L’autorità giudiziaria, alla luce della gravità e della ripetitività dei comportamenti violenti, ha sottoposto l’uomo all’immediato divieto di avvicinamento alla donna, oltre al divieto di contatto attraverso qualsiasi mezzo.

