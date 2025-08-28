Nel pomeriggio del 27 agosto, i Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo, a cui è stato imposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna, vittima di una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici.

Secondo quanto denunciato ai militari alcuni giorni fa, la situazione sarebbe iniziata nel 2017, anno in cui la donna aveva iniziato una convivenza con l’uomo. Da subito, il compagno avrebbe manifestato comportamenti ossessivi e possessivi, cercando di isolarla dalle amicizie e di controllarne ogni scelta personale: aggressioni fisiche, umiliazioni, offese e minacce quotidiane, oltre a episodi di pedinamento e appostamenti nei luoghi da lei frequentati.

In diverse occasioni, l’uomo l’avrebbe chiusa in casa per impedirle di vedere amici e familiari. Nei momenti di collera, si sarebbe reso protagonista di violenze fisiche, colpendola con schiaffi, calci, strette al collo e lanci di oggetti. Negli ultimi due mesi, le aggressioni avrebbero causato lesioni refertate al pronto soccorso, con prognosi di alcuni giorni.

Temendo casi di violenza ancora più gravi, la donna ha deciso di denunciare la situazione ai Carabinieri, raccontando di aver cambiato le proprie abitudini di vita per paura dell’ex compagno, descritto come una persona dall’indole irascibile e potenzialmente pericolosa.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno confermato i racconti della vittima. L’autorità giudiziaria, alla luce della gravità e della ripetitività dei comportamenti violenti, ha sottoposto l’uomo all’immediato divieto di avvicinamento alla donna, oltre al divieto di contatto attraverso qualsiasi mezzo.

