Temporali, allerta arancione:
attenzione anche nel cremonese
Forte vento e pioggia intensa. Scatta l’allarme meteo anche in Lombardia. La Regione ha diramato un’allerta arancione, valida fino alle 14 di venerdì 29 agosto per l’area Bassa Pianura Centro-Orientale che comprende anche il territorio cremonese.
Precipitazioni localmente intense, accompagnate da forti raffiche di vento, potrebbero causare criticità idrogeologiche e disagi alla circolazione.
L’allerta impone l’attivazione della fase operativa minima di “attenzione e monitoraggio”. Le autorità locali sono state invitate ad adottare misure preventive:
Aem Cremona dovrà predisporre la segnaletica necessaria ed essere pronta a intervenire su eventuali allagamenti nei sottopassi Monviso, Bergamo e Cappuccini;
Padania Acque ha ricevuto indicazione di allertare il personale reperibile per eventuali interventi sulle stazioni di sollevamento;
la Polizia Locale è chiamata a rafforzare la sorveglianza del territorio per segnalare tempestivamente anomalie come allagamenti, caduta di alberi o danneggiamenti a strutture temporanee.