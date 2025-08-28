Le case, i negozi, le macchine, gli alberi, la ferrovia, le fabbriche, il centro sportivo, la chiesa, insomma una piccola città. C’è tutto nel plastico di Roberto Bellagamba, pensionato cremonese che nel suo garage di Piazza Castello, custodisce questa miniatura ereditata, così come la passione, dal padre e che lui, con orgoglio, cura e arricchisce di nuovi pezzi.

Un plastico che ha più di 60 anni, oltre 400 pezzi, grande 3 metri per uno e mezzo, realizzato in cartapesta e legno e con gran parte degli oggetti di plastica. Una miniatura che rappresenta davvero il mondo di Roberto.

“La passione è stata trasmessa da mio papà quando ero piccolo e, seguendo i suoi lavori, mi sono appassionato e ho continuato la sua strada. Ad un certo punto ha smesso e ho dovuto portare il plastico qui a casa mia e rifarlo praticamente di sana pianta. Rappresenta l’ambiente in cui vivo: ci sono il centro sportivo, il paesello, i negozi, la raffineria e il castello. Infatti, il paese si chiama Borgo Castello, perché non potevamo mettere Piazza Castello”, racconta Roberto.

Negozi specializzati che vendono pezzi in miniatura non ve ne sono quasi più, quindi ci si rivolge ad internet, dove – qui sì – si trova come è facile intuire un po’ di tutto. Ma ora si fa notte, c’è buio e così si accendono le luci.

Simone Bacchetta

