28 Ago 2025 Giunta Virgilio pronta per le sfide
autunnali: cantieri, Pnrr e campus
28 Ago 2025 Samuele vola in finale
a Mister Italia 2025
28 Ago 2025 Bivacchi notturni: dopo via
Beltrami tocca al Parco Tognazzi
28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
Venezia, Emma Stone “Sul set ambiente confortevole e sicuro”

VENEZIA (ITALPRESS) – Emma Stone è la protagonista di “Bugonia” del regista greco Yorgos Lanthimos, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. “Ciò che è davvero speciale, come una sorta di filo conduttore, è che abbiamo lavorato insieme in molti film, con diversi produttori, e spesso si sono costruite relazioni solide. Quello che si crea è davvero un ambiente confortevole e sicuro, dove ci si sente liberi di esplorare, perché conosci già le persone accanto a te”, dice l’attrice.
