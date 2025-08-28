Venezia, Emma Stone “Sul set ambiente confortevole e sicuro”





VENEZIA (ITALPRESS) – Emma Stone è la protagonista di “Bugonia” del regista greco Yorgos Lanthimos, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. “Ciò che è davvero speciale, come una sorta di filo conduttore, è che abbiamo lavorato insieme in molti film, con diversi produttori, e spesso si sono costruite relazioni solide. Quello che si crea è davvero un ambiente confortevole e sicuro, dove ci si sente liberi di esplorare, perché conosci già le persone accanto a te”, dice l’attrice.

