Si separano le strade della Cremonese e del centrocampista Michele Castagnetti, l’ufficialità arriva dalla società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Cesena FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Castagnetti”.

Si chiude così uno dei capitoli più importanti e longevi della storia recente grigiorossa: il centrocampista emiliano, a Cremona dall’estate del 2018, è stato il primo giocatore di movimento a superare quota 200 presenze in maglia Cremo dagli anni 2000 ad oggi, oltre a vivere da protagonista le promozioni in Serie A del 2022 e 2025. Nel corso della sua esperienza all’ombra del Torrazzo si è affermato come uno dei migliori interpreti della Serie B nel ruolo di regista, diventando inoltre un punto di riferimento per i compagni dentro e soprattutto fuori dal campo, vestendo a più riprese la fascia di capitano.

In totale ha giocato 222 partite in grigiorosso (di cui 27 in Serie A), mettendo a segno 11 reti e 23 assist: dal gol alla Juve Stabia nella semifinale playoff dello scorso anno alle prodezze dalla distanza contro Frosinone, Virtus Entella e Venezia, sono tanti i momenti indimenticabili che rimarranno impressi nella memoria dei tifosi della Cremo.

“Il club grigiorosso ringrazia Michele per la grande professionalità- conclude la nota – mostrata in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

