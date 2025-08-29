Tra i migliori in campo dalla panchina con energia e carisma, Floriani Mussolini ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-2 dello Zini contro il Sassuolo.

Come ti eri caricato per questo esordio in casa?

“Da parte mia c’era tanta emozione, volevo essere determinante da subito e quindi ho cercato la profondità. Sono contento per la squadra, per il risultato finale e per come sono entrato”.

Siete primi, che emozione fa?

“Fa un certo effetto, ma penso sia il frutto del lavoro fatto fino ad ora. Ora dobbiamo stare calmi e lavorare”.

Ci racconti il fallo da cui è nato il gol annullato?

“Non penso di aver commesso fallo, l’arbitro ha deciso così. Ma sono contento di essermene conquistato uno io pochi minuti dopo che ci ha permesso di vincere la partita”.

Cosa vi ha detto il mister sul 2-2?

“Ha chiesto equilibrio, ordine e attaccare la profondità. Direi che è andata bene perché bastava poco anche per prendere un gol dal Sassuolo”.

Si è vista una grande unione e la volontà di vincere del gruppo

“È tutto frutto di fuori dal campo, tutti si danno una mano, penso che se continuano su questa riga e con l’umiltà giusta possiamo fare grandi cose”.

© Riproduzione riservata