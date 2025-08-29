Dopo la vittoria per 3-2 nell’esordio casalingo dello Stadio Zini contro il Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore grigiorosso Davide Nicola.

La soddisfazione di una vittoria all’ultimo

“Direi che nella normalità di questo campionato abbiamo avuto un assaggio di spettacolo della serie a. Alti e bassi per entrambi e appena uno sbaglia paga, la qualità è elevatissima. Il Sassuolo ha una gran bella squadra, ma noi abbiamo dimostrato di meritare la vittoria. Stasera non avevamo Bonazzoli, una forza in meno ma si è visto il gruppo e la voglia dei presenti”.

Grande riposta dalla panchina, soprattutto l’impatto di Floriani Mussolini

“Sono felice per lui, l’ho visto soddisfatto per l’esordio in Serie A. Entrando nel racconto della partita, è stato bravo nell’affrontare l’occasione con intraprendenza, dobbiamo continuare a lavorare anche su questo atteggiamento”.

Sul primo posto in classifica

“Mi interessa poco, contano i punti raccolti perché sappiamo che arriveranno momenti bui. Non godrò mai per il singolo evento, punto all’obiettivo finale”.

C’era tanto entusiasmo allo stadio

“Si, questo è molto importante, aiuta i tifosi ma anche noi questo genere di partite, siamo soddisfatti del nostro lavoro, continuano così anche per la piazza”

Su ritorno in Serie A di Vazquez

È diverso da tutti gli altri, lega e ripulisce il gioco, anche quando diventa complicato. Ha grande qualità di scelte, questo è sinonimo di altissimo livello. Ha caratteristiche diverse, non sempre va nello spazio e quindi c’è da adottare accortezze quando è in campo. Dobbiamo conoscerci anche in queste cose per crescere insieme.

De Luca e la freddezza dal dischetto

“L’ho messo in campo proprio perché sapevo di questa sua qualità. Ha dei mezzi importanti, ma deve volerli tirare fuori. Sta facendo questo percorso, è chiaro che dovremo fare una valutazione in ottica mercato, una volta finito vedremo chi sarà rimasto”.

De Luca, Vandeputte sono giocatori che hanno fame di fare bene anche in A.

“Questi giocatori conoscono i loro mezzi, spero sempre che la gavetta porti i loro risultati, a tutte le età. In Italia ci sono buoni giocatori, serve saper correre i giusti rischi anche per scoprire talenti che arrivano dalla Serie B”.

Un commento su Bondo?

“E’ bravo a creare superiorità numerica, collabora con gli altri e io voglio questo. Chiaro che non ha ancora la forma per i 90 minuti, lui come altri”.

Questo periodo era complicato, quasi un secondo ritiro, ma c’è una serenità diversa ora.

“Siamo felici dei 6 punti, ma in futuro sarà diverso. Abbiamo molto lavoro da fare, sopratutto nella sosta in cui dovremo recuperare alcuni giocatori acciaccati”.

Lorenzo Scaratti

