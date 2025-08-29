Una partita clamorosa, con un finale epico. La Cremonese vince 3-2 contro il Sassuolo e conquista la sua seconda vittoria consecutiva. Allo Zini apre le danze Terracciano e raddoppia Vazquez. Nella ripresa i neroverdi accorciano con Pinamonti e pareggiano con Berardi. Nel finale però i ragazzi di Nicola si prendono i 3 punti grazie a un rigore trasformato da De Luca.

Prima fase di studio, poi al 9′ cross dalla sinistra di Doig e colpo di testa debole da parte di Pinamonti che viene bloccato da Audero. Poco dopo, punizione dal limite calciata da Vandeputte, la palla viene deviata in corner dalla barriera. Al 20′ filtrante di Vazquez con tunnel su Boloca, palla a Zerbin che calcia, ma Doig respinge con la schiena. Al 31′ Pinamonti protegge palla su Baschirotto e riesce a girarsi per tirare in porta, Audero blocca. Al 37’ la Cremo passa: calcio d’angolo battuto da Vandeputte, Terracciano sul primo palo mette dentro di testa battendo un incolpevole Muric. Neanche il tempo di esultare, che per lo Zini è ancora il momento di esplodere: Zerbin mette dentro un passaggio rasoterra per Sanabria che salta difensore e portiere avversario, poi mette dentro per Vazquez che raddoppia da pochi passi dalla linea di porta.

Grosso corre ai ripari ed effettua due cambi all’intervallo: dentro Volpato e Candè, fuori Boloca e Doig. Nonostante le sostituzioni, è la Cremo a partire meglio nella ripresa: al 49’ cross dalla sinistra di Pezzella, sul secondo palo spunta Vazquez, sponda di testa per Sanabria che prova l’incornata, ma colpisce in pieno Muric. Al minuto 64 però il Sassuolo accorcia con Pinamonti, bravo a sfruttare il filtrante di Berardi e a battere Audero con un preciso diagonale. Al 74’ contatto sospetto tra Grassi e Fadera, per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri Berardi è freddo e riporta l’equilibrio. Al minuto 84′ clamoroso gol annullato alla Cremonese. Floriani Mussolini vince un duello con Candé, palla dentro per Okereke che da pochi passi non sbaglia. L’arbitro però torna sui suoi passi e annulla tutto per il contatto sul difensore del Sassuolo, che tra l’altro aveva toccato con la mano. La Cremonese però ha un cuore enorme e nei minuti di recupero si prende la vittoria. Floriani Mussolini viene steso da Candé e conquista un calcio di rigore. De Luca trasforma dagli undici metri e regala i 3 punti ai grigiorossi.

Cremonese a punteggio pieno, dopo due partite. Numeri pazzeschi per i ragazzi di Nicola, che si godono una notte da capolista. Ora la sosta, poi si ripartirà dalla trasferta di Verona lunedì 15 settembre.

Simone Guarnaccia

