Le pagelle di Cremo-Sassuolo:
super prova, anche individuale
AUDERO 7 – Miracoloso soprattutto nel primo tempo sulla punizione di Berardi.
TERRACCIANO 7,5 – Gran gol di testa, poi difende con grande ordine.
BASCHIROTTO 6,5 – Si fa sorprendere sulla rete di Pinamonti, per il resto gara perfetta.
BIANCHETTI 6,5 – Impatto importante sulla massima serie, prestazione di livello.
ZERBIN 7 – Una freccia sulla destra, soprattutto nei primi 60 minuti.
COLLOCOLO 6,5 – Sta ampiamente dimostrando di meritarsi la Serie A.
BONDO 6 – Porta equilibrio al centrocampo.
VANDEPUTTE 6,5 – Fondamentale nel palleggio, si sacrifica tanto anche in fase difensiva.
PEZZELLA 6,5 – Sempre ordinato, quando avanza mette in mostra il suo ottimo mancino.
VAZQUEZ 7 – Torna in Serie A e lo fa da protagonista, come sempre.
SANABRIA 6,5 – Sfiora il gol, lotta e porta qualità. La condizione deve crescere, ma Tonny può davvero incidere.
GRASSI 5,5 – Entra e commette un’ingenuità sul contatto con Fadera. Riesce comunque poi a fornire il suo contributo per la vittoria.
OKEREKE 6,5 – Segna da subentrante, ma un contatto dubbio annulla la sua gioia.
PAYERO 6 – Utile nel finale per gestire palla.
FLORIANI MUSSOLINI 7 – Determinante su due episodi nel finale, conquista un rigore decisivo.
DE LUCA 7,5 – Quanto pesava quel pallone. Negli occhi ancora il rigore di Castellammare. Ma con personalità il cigno regala i 3 punti alla Cremonese
Simone Guarnaccia