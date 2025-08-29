Ultime News

29 Ago 2025 Cremo, Nicola: "Non penso al
primo posto, ma ai punti raccolti"
29 Ago 2025 Cremo, Floriani Mussolini:
"Tanta emozione per questo esordio"
29 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Sassuolo:
super prova, anche individuale
29 Ago 2025 Cremo, una notte da capolista
Sassuolo battuto 3-2 allo Zini
29 Ago 2025 Fenomeno abbandoni: un'altra
estate impegnativa per i volontari
Sport

Le pagelle di Cremo-Sassuolo:
super prova, anche individuale

Jari Vandeputte

AUDERO 7 – Miracoloso soprattutto nel primo tempo sulla punizione di Berardi.

TERRACCIANO 7,5 – Gran gol di testa, poi difende con grande ordine.

BASCHIROTTO 6,5 – Si fa sorprendere sulla rete di Pinamonti, per il resto gara perfetta.

BIANCHETTI 6,5 – Impatto importante sulla massima serie, prestazione di livello.

ZERBIN 7 – Una freccia sulla destra, soprattutto nei primi 60 minuti.

COLLOCOLO 6,5 – Sta ampiamente dimostrando di meritarsi la Serie A.

BONDO 6 – Porta equilibrio al centrocampo.

VANDEPUTTE 6,5 – Fondamentale nel palleggio, si sacrifica tanto anche in fase difensiva.

PEZZELLA 6,5 – Sempre ordinato, quando avanza mette in mostra il suo ottimo mancino.

VAZQUEZ 7 – Torna in Serie A e lo fa da protagonista, come sempre.

SANABRIA 6,5 – Sfiora il gol, lotta e porta qualità. La condizione deve crescere, ma Tonny può davvero incidere.

GRASSI 5,5 – Entra e commette un’ingenuità sul contatto con Fadera. Riesce comunque poi a fornire il suo contributo per la vittoria.

OKEREKE 6,5 – Segna da subentrante, ma un contatto dubbio annulla la sua gioia.

PAYERO 6 – Utile nel finale per gestire palla.

FLORIANI MUSSOLINI 7 – Determinante su due episodi nel finale, conquista un rigore decisivo.

DE LUCA 7,5 – Quanto pesava quel pallone. Negli occhi ancora il rigore di Castellammare. Ma con personalità il cigno regala i 3 punti alla Cremonese

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...