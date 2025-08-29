Ultime News

29 Ago 2025 Fenomeno abbandoni: un'altra
estate impegnativa per i volontari
29 Ago 2025 Olimpiadi, al Museo del Violino
le donne nello sport in mostra
29 Ago 2025 "Tangenziale aperta e no grandi
disagi". Sindaco: "Città ha retto"
29 Ago 2025 Tennis in carrozzina al Cremona Po
Anticipazione del "Città di Cremona"
29 Ago 2025 Quartiere 15: sportello
di ascolto per i cittadini
Video Pillole

OpenAI introduce i controlli parentali su ChatGPT

ROMA (ITALPRESS) – OpenAI ha deciso di introdurre i controlli parentali su ChatGPT e un contatto di emergenza per gli adolescenti. Questa decisione è stata presa dopo che lo scorso aprile un ragazzo di 16 anni è morto suicida e i genitori hanno fatto causa alla piattaforma di intelligenza artificiale. E’ una delle notizie della rassegna stampa della settimana di radioimmaginaria, la radio degli adolescenti.
