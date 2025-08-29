Ultime News

Scuola, nuove assunzioni e continuità nel sostegno

ROMA (ITALPRESS) – Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha immesso in ruolo oltre 41 mila nuovi docenti, pari al 76% dei posti disponibili, con un incremento del 30% rispetto allo scorso anno. Particolare attenzione al sostegno, con più di 7 mila nuovi insegnanti assunti. Sul fronte della dirigenza scolastica, le 326 nuove immissioni in ruolo hanno permesso di ridurre il numero di scuole in reggenza del 14%. Per la prima volta, per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità, potranno essere confermati i supplenti annuali o con nomina fino al 30 giugno per i quali le famiglie hanno fatto richiesta di continuità. Si tratta di 58.000 insegnanti su un totale di circa 120.000 posti.
