Esibizione del tennis in carrozzina al Centro Commerciale Cremona Po. Sabato 30 agosto, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30, gli atleti della Canottieri Baldesio saranno protagonisti di una doppia esibizione aperta al pubblico.

Un appuntamento che anticipa il prestigioso Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina “Città di Cremona”, in programma dal 4 al 7 settembre 2025 sui campi della Canottieri Baldesio.

Sarà l’occasione per scendere in campo e provare in prima persona una disciplina che si sta diffondendo sempre di più, regalando emozioni e attirando persone con disabilità che desiderano dedicarsi a uno sport coinvolgente come il tennis.

Il torneo, organizzato in collaborazione con il Rotary Club Cremona e il Distretto Rotary 2050, da Alceste Bartoletti e Roberto Bodini, prevede i tabelloni di singolare maschile (32 atleti), doppio maschile (16 coppie), consolazione singolo e categoria Quad, con incontri in calendario per quattro giornate consecutive fino alle finali di domenica 7 settembre.

