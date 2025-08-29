Video Pillole
Tg Economia – 29/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ocse, Pil in crescita nel secondo trimestre
– Le auto elettriche non piacciono agli italiani
– Scuola, nuove assunzioni e continuità nel sostegno
– L’Italia rischia di perdere 6 milioni di lavoratori
abr/azn
– Ocse, Pil in crescita nel secondo trimestre
– Le auto elettriche non piacciono agli italiani
– Scuola, nuove assunzioni e continuità nel sostegno
– L’Italia rischia di perdere 6 milioni di lavoratori
abr/azn
© Riproduzione riservata