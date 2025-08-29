Ultime News

29 Ago 2025 Fenomeno abbandoni: un'altra
estate impegnativa per i volontari
29 Ago 2025 Olimpiadi, al Museo del Violino
le donne nello sport in mostra
29 Ago 2025 "Tangenziale aperta e no grandi
disagi". Sindaco: "Città ha retto"
29 Ago 2025 Tennis in carrozzina al Cremona Po
Anticipazione del "Città di Cremona"
29 Ago 2025 Quartiere 15: sportello
di ascolto per i cittadini
Video Pillole

Tg Economia – 29/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ocse, Pil in crescita nel secondo trimestre
– Le auto elettriche non piacciono agli italiani
– Scuola, nuove assunzioni e continuità nel sostegno
– L’Italia rischia di perdere 6 milioni di lavoratori
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...