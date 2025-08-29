Ultime News

29 Ago 2025 La Serie A torna allo Zini:
attese oltre diecimila presenze
29 Ago 2025 Fumo dal termovalorizzatore, A2A:
"Interventi di miglioramento"
29 Ago 2025 Nubifragio, a Pieve Delmona
cascine e strade allagate
29 Ago 2025 Cremonese, arriva il Sassuolo
Vardy sempre più vicino
29 Ago 2025 Maltempo e allagamenti: notte
di lavoro per i Vigili del Fuoco
Valditara “L’anno scolastico inizia con importanti novità positive”

ROMA (ITALPRESS) – “Tempi più rapidi per l’immissione in ruolo dei docenti, maggiore copertura di cattedre rispetto agli anni passati. Per la prima volta i genitori dei studenti con disabilità hanno potuto scegliere la continuità didattica sul posto di sostegno. Abbiamo incrementato il numero di dirigenti scolastici, abbiamo ridotto il precariato. L’anno scolastico inizia con importanti novità positive”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)

