Venezia, Park Chan-wook “Racconto l’insicurezza lavorativa”





VENEZIA (ITALPRESS) – “Ogni volta che ho raccontato questa storia, in qualsiasi paese o contesto culturale, le persone mi dicevano sempre: “Questa è anche la mia storia”. Non riguardava solo l’industria del cinema: chiunque viva in una società moderna e capitalista si trova a fare i conti con l’insicurezza del lavoro”. Lo ha detto il regista Park Chan-wook, parlando del suo ultimo film “No Other Choice”, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

