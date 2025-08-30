Ultime News

30 Ago 2025 Incidente al crossodromo: 16enne
in ospedale in elisoccorso
30 Ago 2025 Auto ribaltata in via Giuseppina:
denunciato un 61enne
30 Ago 2025 Auto si inabissa in Po davanti
alla Mac: si teme la tragedia
30 Ago 2025 Cremo da impazzire. E c'è già
chi urla: "La capolista se ne va"
29 Ago 2025 Nicola: "Non penso al primo
posto, ma ai punti raccolti"
Cronaca

Auto ribaltata in via Giuseppina:
denunciato un 61enne

La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un 61enne che, al termine degli accertamenti, si è rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Il tutto si è svolto a Cremona poco prima delle ore 4, in via Giuseppina: la pattuglia è arrivata sul posto grazie alla segnalazione di una vettura che, mentre procedeva verso l’esterno della città, si era ribaltata dopo aver urtato autonomamente uno spartitraffico.

Il conducente, un uomo di 61 anni rimasto fortunatamente illeso, presentava evidenti sintomi di alterazione psicofisica compatibili con lo stato di ebbrezza, ma ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico.
I Carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro immediato della patente di guida e posto sotto sequestro amministrativo, ai fini della confisca, l’autovettura.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...