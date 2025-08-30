La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un 61enne che, al termine degli accertamenti, si è rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Il tutto si è svolto a Cremona poco prima delle ore 4, in via Giuseppina: la pattuglia è arrivata sul posto grazie alla segnalazione di una vettura che, mentre procedeva verso l’esterno della città, si era ribaltata dopo aver urtato autonomamente uno spartitraffico.

Il conducente, un uomo di 61 anni rimasto fortunatamente illeso, presentava evidenti sintomi di alterazione psicofisica compatibili con lo stato di ebbrezza, ma ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro immediato della patente di guida e posto sotto sequestro amministrativo, ai fini della confisca, l’autovettura.

© Riproduzione riservata