Un’auto si è inabissata nel fiume Po, nelle acque davanti alla Motonautica Associazione Cremona. A bordo potrebbe avere una persona. Le operazioni di recupero sono in corso da circa le ore 6 di sabato e i contorni dell’accaduto restano da chiarire.

Secondo quanto ricostruito con i referenti della Mac, alcuni pescatori alle prime luci dell’alba hanno intravisto un veicolo a pelo d’acqua nel tratto di fiume che costeggia il Lungo Po Europa.

In pochi istanti l’auto, inabissandosi, è sparita dalla visuale dei primi testimoni che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, intervenuti con mezzi pesanti posizionati in prossimità dell’area natanti della Mac.

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, sono arrivati anche gli specialisti del Soccorso Subacqueo Acquatico. I sommozzatori hanno avviato le ricerche con l’ecoscandaglio individuando il veicolo sul fondale del fiume e nell’area della Mac, nel frattempo recintata, sono arrivati anche agenti della Polizia locale di Cremona e la Guardia di Finanza.

