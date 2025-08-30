Ultime News

Cronaca

L'elisoccorso arrivato al crossodromo

Incidente questa mattina al crossodromo di Cremona, dove un ragazzo di 16 anni è caduto dalla moto ed è rimasto ferito.

Il tutto ha avuto luogo intorno a mezzogiorno; allertati immediatamente i sanitari, sono arrivate un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, atterrato vicino alla pista.
Il giovane, dopo i primi controlli, è stato quindi portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni, da quanto si apprende, non dovrebbero essere gravi.

Sul posto, anche la polizia locale. Al termine, alla pista di via Vulpariolo sono riprese le corse.

