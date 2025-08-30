Palermo-Frosinone, l’arrivo del presidente Mattarella al Barbera

PALERMO (ITALPRESS) – C’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stadio Renzo Barbera per assistere al match di Serie B tra Palermo e Frosinone. Il capo dello Stato è stato accolto dal prefetto Massimo Mariani, dal sindaco Roberto Lagalla, dal presidente del Palermo Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini. Nelle immagini l’arrivo di Mattarella allo stadio.

