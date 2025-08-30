Ultime News

30 Ago 2025 Vardy, Sarmiento e poi mediana
e difesa: Cremo scatenata
30 Ago 2025 Cremona violenta: nuove aggressioni
in centro. Vittima anche un 14enne
30 Ago 2025 Uniti per la pace: a Bozzolo in
mille per la marcia pro Gaza
30 Ago 2025 Il corpo nell'auto inabissata è di
una donna. Ipotesi gesto estremo
30 Ago 2025 In via Ciria 53enne ferito con una
lama dal dopo una lite col vicino
Palermo-Frosinone, l’arrivo del presidente Mattarella al Barbera

PALERMO (ITALPRESS) – C’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stadio Renzo Barbera per assistere al match di Serie B tra Palermo e Frosinone. Il capo dello Stato è stato accolto dal prefetto Massimo Mariani, dal sindaco Roberto Lagalla, dal presidente del Palermo Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini. Nelle immagini l’arrivo di Mattarella allo stadio.

